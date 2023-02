Amerikaanse agenten pleiten onschuldig voor moord op zwarte Tyre Nichols

Op videobeelden is te zien hoe de 29-jarige Nichols op 7 januari door vijf agenten, eveneens zwarte Amerikanen, wordt geschopt en geslagen met een wapenstok. Nichols overleed drie dagen later aan zijn verwondingen. De man werd na een achtervolging aanvankelijk aangehouden voor een verkeerscontrole, maar die confrontatie liep uit de hand. De zaak leidde net als eerdere incidenten met buitensporig politiegeweld tegen zwarte Amerikanen tot ophef in de Verenigde Staten.

De vijf agenten werden na de beschuldigingen ontslagen uit het politiekorps maar zijn nog wel op borgtocht vrij. Als ze worden veroordeeld, kunnen ze op basis van de beschuldigingen niet de doodstraf krijgen, die nog van toepassing is in Tennessee, maar wel een gevangenisstraf tot zestig jaar. De volgende hoorzitting staat gepland op 1 mei.

Volledig scherm Een foto van Tyre Nichols bij een basketbalwedstrijd. © AP Photo/Matthew Hinton, File

George Floyd

De arrestatie van de vijf agenten is een nieuw dieptepunt in de Amerikaanse worsteling met buitensporige agressie van agenten, bovengemiddeld vaak gericht tegen zwarte burgers. In 2020 braken in de VS protesten uit na de gewelddadige dood van George Floyd in Minneapolis. Floyd, net als Nichols een zwarte man, werd doodgedrukt door een agent bij een arrestatie om een mogelijk vals biljet van 20 dollar. Amerika vroeg massaal om verandering, maar sindsdien is het aantal doden door optreden van politiemensen zelfs iets gestegen, tot 1174 vorig jaar, volgens een inventarisatie van Mapping Police Violence.

Een aanzienlijk deel van de slachtoffers was ongewapend, droeg alleen een mes, of had een wapen maar dreigde er niet mee. Het is het Amerikaanse Congres nog altijd niet gelukt om dat geweld te helpen voorkomen, ook niet na herhaalde oproepen van de familie Floyd. Over een wetsvoorstel dat genoemd is naar George Floyd kan het Congres het niet eens worden.