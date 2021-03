Amerikaanse buitenlandchef Blinken verademing na Trump-ministers

De Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken, voor het eerst in zijn nieuwe functie op bezoek in Brussel, kreeg vandaag te midden van zijn 29 Navo-collega’s net geen open doekje. Gedaan is de tijd dat VS-ministers in opdracht van Trump enkel hun Europese bondgenoten aan de kop kwamen zeuren over meer geld. Gedaan is de tijd dat Amerika bij monde van zijn president de Navo als ‘achterhaald’ betitelde. ,,Ik kom hier om samen te kijken hoe we de Navo de komende driekwart eeuw net zo efficiënt kunnen laten werken als de afgelopen driekwart eeuw”, aldus Blinken.