Amerikaanse Democrate mag toch Israël in

Nederland­se profbokser aange­klaagd na ontsnap­ping van poema in Florida

11:20 De Nederlandse profbokser Tyrone Spong (33) is in Florida aangeklaagd voor het illegaal bezit van een poema. Het beest ontsnapte in januari en moest verdoofd worden door agenten. Spong is een Surinaams-Nederlands bokser en kickbokser. Op 5-jarige leeftijd emigreerde hij met zijn familie vanuit Suriname naar Nederland.