Amerikaanse eist via rechter 'zedendossier' van Donald Trump

Trump noemde het allemaal ‘leugens’, waarop een van hen, Summer Zervos, hem aanklaagde wegens smaad. In die zaak blijkt nu dat haar advocaat met een dagvaarding documentatie van Team Trump boven water wil halen. Trump's advocaten vragen de rechter het verzoek af te wijzen. ,,Ik kan alleen zeggen dat het compleet nepnieuws is,'' zei de president er maandag zelf over in reactie op vragen van journalisten. ,,Het is verzonnen, en het is schandalig, maar dat gebeurt in de politiek.''



Summer Zervos deed mee aan Trumps realityshow The Apprentice. Ze meldde in oktober vorig jaar dat Trump haar ongevraagd zou hebben gezoend en haar borst zou hebben vastgepakt toen ze in 2007 met hem sprak over een mogelijke baan in zijn bedrijf. Het juridische team van de president stelt dat de zaak politiek gemotiveerd is en dat Trump immuniteit geniet. Zijn advocaten willen de zaak op z’n minst laten rusten tot hij aftreedt. Een rechter moet oordelen of immuniteit ook geldt voor zaken die gaan over de privépersoon Trump, voordat hij president was.