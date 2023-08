Amerikaanse familie vangt hond op, die hen twee dagen later redt van brand

Rond 07.30 uur begon de 8-jarige Moose door de kinderkamer te bewegen terwijl het hele gezin nog in diepe slaap was. Hij hijgde en ijsbeerde onophoudelijk, de kinderen dachten dat hij naar buiten moest. Maar toen ze eenmaal boven waren, beseften ze al snel dat de boot naast die van hen in brand stond en dat de brand zich snel verspreidde. De kinderen maakten de rest van het gezin wakker en ze ontsnapten allemaal op het nippertje, met Moose op sleeptouw. ,,Dit had zo uit de hand kunnen lopen”, aldus Janes. ,,Het was echt een beangstigende situatie. Tijd was van cruciaal belang. Het is verbazingwekkend dat niemand gewond is geraakt. Als Moose ons niet wakker had gemaakt, zouden we wakker zijn geworden door vuur. We prijzen Moose voor het feit dat hij ons eruit heeft gehaald.”



Het echtpaar – eigenaars van een muziekwinkel in Portsmouth – woonde vóór de brand fulltime op de woonboot, maar die is nu volledig verwoest. Hoewel Cushna en Janes er kapot van zijn dat ze hun woonboot zijn kwijtgeraakt, zijn ze blij dat ze nog leven. ,,Moose is gewoon een held”, zei Cushna.