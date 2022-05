Amerikaanse geheim agenten naar huis gestuurd na dronken incident in Seoel vlak voor aankomst Biden

Nog geen uur voordat president Joe Biden voet aan grond zette in Zuid-Korea voor een werkbezoek, zijn twee leden van de Amerikaanse geheime dienst terug naar huis gestuurd omdat ze het in de hoofdstad Seoel te bont zouden hebben gemaakt. Volgens Amerikaanse media ging het duo op kroegentocht en kwam het tot een gevecht met een taxichauffeur, zo meldt de BBC.

Biden is vrijdag in Zuid-Korea aangekomen voor een meerdaags bezoek aan Azië. Hij wil de economische en politieke banden tussen beide landen aanhalen. Ook spreekt Biden met zijn ambtgenoot over de dreiging uit Noord-Korea en de situatie in Oekraïne. Twee leden van het team dat waakt over de veiligheid van de Amerikaanse president werden voor de aankomst van Biden echter terug naar de VS gestuurd.

Taxichauffeur

Het gaat volgens CBS News om een geheim agent en een veiligheidsspecialist. Een van de twee zou het donderdagnacht met een lokale taxichauffeur aan de stok hebben gekregen na een avond stappen in de Zuid-Koreaanse hoofdstad. Het gevecht vond plaats buiten de werkuren van de leden van de Secret Service op de terugweg naar hun hotel, het Grand Hyatt. Veiligheidspersoneel van het hotel en de lokale politie moesten er naar verluidt tussenkomen.

Er werden geen arrestaties verricht. Ook is er geen klacht ingediend, schrijft de BBC. Anthony Guglielmi, woordvoerder van de Amerikaanse geheime dienst, bevestigde in een verklaring dat twee van haar medewerkers betrokken zijn geraakt bij een incident buiten diensturen in Seoel. Guglielmi verklaarde dat het duo op administratief verlof is geplaatst en dat hun afwezigheid geen invloed heeft op het werkbezoek van president Biden in Zuid-Korea.

Dronken

De aanleiding voor het gevecht is onduidelijk. Of de geheim agenten ver boven hun theewater waren toen het gevecht uitbrak, is niet bekend, maar volgens Amerikaanse media waren ze zeker dronken. Een onderzoek naar het handgemeen zelf is niet geopend. Een uur voor de aankomst van president Biden in Seoel werden de twee medewerkers op een vliegtuig terug naar de VS gezet.

