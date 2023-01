Amerikaanse generaal waarschuwt voor oorlog met China: ‘Mijn gevoel zegt dat we in 2025 zullen vechten’

In een nota die door Minihan is ondertekend en waarover ‘ABC News’ als eerste berichtte, voorspelt de viersterrengeneraal van de luchtmacht dat in 2025 de oorlog tussen China en Taiwan losbarst en dat de Verenigde Staten aan de zijde van de eilandstaat zullen vechten.

,,Ik hoop dat ik het mis heb. Mijn gevoel zegt dat we in 2025 zullen vechten,” schreef Minihan in de memo waarvan het Pentagon de authenticiteit heeft bevestigd.

Aanwijzingen

Hij schreef ook op welke aanwijzingen hij zich baseerde. Xi Jinping (69) verzekerde zich tijdens het partijcongres in oktober 2022 van zijn derde termijn. Kort na zijn herverkiezing heeft Xi het bevel gegeven om de opleiding en de operationele paraatheid van de soldaten grondig te versterken. Het leger moet zich voorbereiden op een oorlog, zei hij in Peking.

De presidentsverkiezingen in Taiwan volgend jaar zullen hem waarschijnlijk een excuus geven om op korte termijn binnen te vallen. In november 2024 worden ook in de VS presidentsverkiezingen gehouden - de regering in Washington zou hierdoor dan maandenlang worden afgeleid.

Volledig scherm Chinese soldaten kijken tijdens een militaire parade naar een gigantisch scherm, terwijl Xi Jinping een toespraak houdt. © REUTERS

Afschrikken

De viersterrengeneraal staat aan het hoofd van het Air Mobility Command, dat onder meer verantwoordelijk is voor het bijtanken in de lucht. Vrijdag beval Minihan aan de 107.000 soldaten onder zijn bevel om zich nu op de oorlog voor te bereiden. Hij meldde dat het belangrijkste doel van de VS zou moeten zijn om China af te schrikken ,,en, indien nodig, te verslaan.”

Het Amerikaanse ministerie van Defensie sprak Minihan onmiddellijk tegen: “Deze opmerkingen zijn niet representatief voor de visie van het ministerie op China”, aldus het Pentagon.

Veel westerse waarnemers vrezen echter dat er een oorlog met China zit aan te komen. De vraag is alleen wanneer, meent de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Peking beschouwt Taiwan als onderdeel van zijn grondgebied en houdt steeds dichter bij het eiland militaire oefeningen.

Mocht China ooit besluiten Taiwan binnen te vallen, dan staan Amerikaanse troepen in voor de veiligheid van de eilandstaat. Daar liet de Amerikaanse president Joe Biden in een interview vorig jaar in september geen twijfel over bestaan. Nooit eerder was een Amerikaanse president zo duidelijk over eventuele Amerikaanse steun voor Taiwan.

Volledig scherm Archiefbeeld: Chinese soldaten houden militaire oefeningen. © AFP