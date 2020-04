Amerikaanse gevangene (30) overlijdt vier weken nadat ze bevalt van dochter aan corona

Andrea Circle Bear werd in januari veroordeeld tot ruim twee jaar cel voor het bewust toelaten van handel in methamfetamine op haar eigendom. Ze is vermoedelijk de eerste vrouwelijke federale gevangene in de Verenigde Staten die sterft aan het coronavirus, in totaal stierven tot nu toe 30 mensen in federale gevangenissen aan de gevolgen van het virus.

Zorgen

Circle Bear werd vorige maand van een gevangenis in South Dakota naar het Federal Medical Center Carswell in Fort Worth (Texas) overgeplaatst. In deze gevangenis zijn meer dan 1600 vrouwelijke gevangenen ondergebracht. Vanwege de uitbraak van het coronavirus werd Circle Bear onmiddellijk in quarantaine geplaatst, zo meldt het Bureau of Prisons in een verklaring.



Vanwege bezorgdheid over haar zwangerschap werd de 30-jarige vrouw een week later naar een plaatselijk ziekenhuis gebracht. Ze werd dezelfde dag ontslagen en teruggebracht naar de gevangenis. Drie dagen later kreeg de vrouw symptomen die voorkomen bij besmetting met het coronavirus, zoals hoge koorts en een droge hoest. Hierop werd ze opnieuw naar het ziekenhuis gebracht waar ze voor de zekerheid aan een beademingsapparaat werd aangesloten.



Een paar dagen later beviel Circle Bear van haar baby via een keizersnede. Het meisje is gezond, maar drie dagen later testte de moeder positief op het coronavirus. Daar is ze gisteren aan overleden. Volgens het Bureau of Prisons had Circle Bear een onderliggende aandoening die van haar een risicopatiënte maakte, maar welke aandoening is door het agentschap van de federale regering niet bekendgemaakt.