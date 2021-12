Amerikaanse man schakelt huurmoordenaar in om minnares te doden en laat klinkende review achter

Een man uit de Amerikaanse staat Texas wordt ervan verdacht een huurmoordenaar te hebben ingeschakeld om zijn minnares uit de weg te ruimen. Hij was daarna zo tevreden over het resultaat, dat hij een vijf sterren-review achterliet op Google over de huurmoordenaar.

Deze week werd Erik Charles Maund samen met nog drie anderen gearresteerd voor de moord op Holly Williams (33) en William Lanway (36), een koppel wiens lichamen werden gevonden in een autowrak in de stad Nashville bijna twee jaar geleden.

Op 12 maart 2020 trof een bouwvakker een witte auto tegen een boom aan naast een zandweg bij een bouwproject. De inzittenden bleken niet omgekomen door de crash, maar te zijn doodgeschoten. Maandenlang was onduidelijk wat er gebeurd was, maar de federale politie denkt nu te weten wat er zich heeft voorgevallen.

Maund, een getrouwde man, blijkt een relatie te hebben gehad met Holly Williams en hij mailde haar in februari vorig jaar of ze elkaar weer konden zien in Nashville, waar hij een paar dagen zou vertoeven. Na de rendez-vous ontving hij echter dreigende berichtjes van William Lanway, de nieuwe geliefde van Williams. Hij eiste geld, en als Maund niet betaalde zou hij Maunds vrouw vertellen over de affaire.

Volledig scherm De slachtoffers, Holly en William, van de huurmoordzaak. © Nashville Police Department

De Texaanse autodealer liet het er niet bij zitten, stelt de federale politie. Hij vroeg hulp aan Gilad Peled, de eigenaar van beveiligingsbedrijf SpearTip en voormalig lid van het Israëlisch defensieleger. Die werkte op zijn beurt weer met twee voormalige mariniers, Bryon Brockway en Adam Carey. De politie vond opvallende geldstromen terug naar het trio: Maund zou in verschillende overschrijvingen bijna 670.000 euro hebben betaald voor ‘het ontvoeren, bedreigen, intimideren en het vermoorden’ van het koppel voor de afperspoging.

Doodgeschoten

Nadat de huurmoordenaars, Brockway en Carey, het stel een tijdje in de gaten had gehouden, schoten ze de man met meerdere kogels dood voor de deur van hun appartementencomplex. Ze ontvoerden de vrouw - ze werd naast haar dode vriend in een auto gezet - en reden met haar naar de bouwplaats. Daar werd ook zij doodgeschoten. De auto met de lichamen werd uiteindelijk op Goede Vrijdag gevonden.

Maanden later, nog voor de arrestatie, liet een man onder de naam Erik Maund een klinkende review achter op Google over het beveiligingsbedrijf, schrijven Amerikaanse media. ‘Speartip is zeer professioneel en doortastend. Ze krijgen het werk gedaan in een rap tempo. Ik kan me niet voorstellen iemand anders in te schakelen.’ De beveiligers waren vervolgens erg in hun nopjes. ‘Bedankt voor de aardige woorden. Altijd een genot om met je te werken’, reageren ze onder de review.

De vier mannen worden binnenkort voorgeleid voor de rechtbank, waar duidelijk zal worden wanneer hun proces plaatsvindt. Als ze worden veroordeeld, kunnen ze levenslang achter de tralies belanden.