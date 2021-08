Amerikaanse moeder (21) door kleuter doodgeschoten tijdens Zoom-gesprek met collega's

Een jonge Amerikaanse vrouw is in haar eigen woning door het hoofd geschoten nadat haar kind een geladen vuurwapen in handen had gekregen. De 21-jarige Shamaya Lynn overleefde het drama niet. De vader van het gezin hangt mogelijk een straf boven het hoofd voor het onbeheerd achterlaten van een vuurwapen.

De jonge moeder uit Altamonte Springs (Florida) zat woensdag achter haar computer te vergaderen met haar collega’s, via de populaire Zoom-app. Tijdens het gesprek kwam een van haar twee kinderen de ruimte binnengelopen. Er klonk een luide knal en de vrouw vloog achterover. Haar collega’s zagen via het scherm alles gebeuren en belden hevig geschrokken het alarmnummer.

,,Ik weet niet waar ik moet beginnen, maar ik zit live te communiceren met een bedrijf dat we net hebben ingehuurd. En eén van de collega's is zojuist tegen de grond gegaan. Ze bloedt”, vertelde een collega tegen de hulpdiensten, aldus tv-station WFTV.

Schotwond in hoofd

Toegesnelde ambulancebroeders deden volgens de politie ‘hun best om Shamaya te redden’. ,,Maar de vrouw werd aangetroffen met een schotwond in het hoofd”, aldus de autoriteiten in een verklaring.

Volgens de politie liep de kleuter in de woning rond met een geladen vuurwapen en zou het kind per ongeluk zijn eigen moeder hebben beschoten.

Onbeveiligd

Het pistool was vermoedelijk van de vader van het gezin, meldt de lokale televisiezender WESH News. Hij zou het pistool onbeveiligd en doorgeladen in het appartement hebben achtergelaten. De politie doet onderzoek om te achterhalen of hem iets valt te verwijten.

In de tussentijd doen autoriteiten de oproep aan wapenbezitters om ook in eigen huis extra voorzichtig te zijn. ,,Aan allen die dit verhaal lezen: als je een wapen bezit, houd het alstublieft veilig. Dit soort incidenten kan worden voorkomen”, aldus een agent tegen News 24.

Ook het andere kind van de moeder was in de woning aanwezig tijdens het incident. Beide kinderen zijn ongedeerd en ondergebracht bij familie. Er is vooralsnog geen aanklacht ingediend.

Vuurwapengeweld in VS

De Amerikaanse president Joe Biden wil de komende maanden fors investeren in het politieapparaat om zo het vuurwapengeweld in de Verenigde Staten te bestrijden. Daarnaast belooft de president achter illegale wapenhandelaren aan te gaan. ,,Verkopers van de dood overtreden de wet voor winst”, vertelde Biden in juni over de aanpak van vuurwapengeweld. De autoriteiten zullen ‘een tolerantie’ hebben voor malafide wapenhandelaren, aldus de president. ,,We zullen jullie vinden en om een vergunning vragen”, zei Biden, daarmee doelend op de wapenhandelaren.

De president maakte in april van dit jaar al bekend dat hij het nog steeds groeiende vuurwapengeweld in zijn land wil aanpakken met een reeks maatregelen. Zo wil Biden de zogenoemde spookgeweren aanpakken. Het gaat om wapens die je op het internet koopt en zelf in elkaar zet. Ze zijn niet te traceren. Ook wil Biden een verbod op aanvalswapens voor particulieren, zoals de kalasjnikov (AK-47). Daarnaast komt het Amerikaanse ministerie van Justitie met regels die bepalen dat onderdelen waarmee van pistolen nog gevaarlijkere vuurwapens gemaakt kunnen worden, onder de wapenwet komen te vallen.

Wapenwetgeving ligt uiterst gevoelig in de VS, waar het recht om een vuurwapen te hebben in de grondwet staat. Ook is er met de invloedrijke NRA een machtige wapenlobby.

