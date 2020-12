Amerikaanse muziekstad Nashville opgeschrikt door explosie: ‘Het voelde als een bom’

,,De politie en de federale onderzoekspartners, de FBI en de ATF, voeren op dit moment een grootschalig onderzoek uit’’, zegt politiewoordvoerder Don Aaron. ,,We denken dat de explosie een opzettelijke daad was.’’ Ook omstanders spraken na de explosie van ‘een bom’.



Een omwonende vertelt tegen persbureau The Associated Press dat al zijn ramen door de ontploffing uit de sponningen werden geblazen. ,,Als ik daar had gestaan, zou het verschrikkelijk zijn geweest’’, aldus Buck McCoy. Hij zette beelden van de ravage op sociale media. ,,Het voelde als een bom, zo zwaar was de klap.’’



Volgens Michael Knight, van het federale bureau voor alcohol, tabaks, vuurwapens en explosieven (ATF), wordt er niemand vermist na de ontploffing en is het hoofdzaak om de brand binnen de perken te houden. Het gebied in het centrum van Nashville zit vol met bars, restaurants en winkelpanden.