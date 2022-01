Amerikaanse onderwijzeres leidde vrouwenbataljon IS, riskeert 20 jaar cel

De FBI heeft een voormalige onderwijzeres uit Kansas is gearresteerd. Ze wordt ervan beschuldigd in Syrië een volledig vrouwelijk bataljon van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) te hebben geleid.

Een serie van Netflix lijkt in de maak over een extreem geradicaliseerde onderwijzeres uit het stadje Lawrence in de staat Kansas. De inmiddels 42-jarige Allison Fluke-Ekren moet morgen voorkomen in Virginia en riskeert twintig jaar cel. Ze is formeel beschuldigd van samenzwering en het organiseren en trainen van een buitenlandse terroristische organisatie, zo maakte het Amerikaanse ministerie van Justitie gisteren bekend. Fluke-Ekren wordt gezien als kopstuk van het volledig uit vrouwen bestaande Khatiba Nusaybah-bataljon van IS.

Voordat ze radicaliseerde was Allison Fluke-Ekren een onopvallende onderwijzeres. In 2004 gaf ze eens een interview aan een lokale krant over de zegeningen van thuisonderwijs. In die tijd ging ze gesluierd door het leven. Een ingewijde zei dat op een schaal van 1 tot 10 het radicaliseringsniveau van Fluke-Ekren ‘11 of een 12' was, zo blijkt uit vrijgegeven stukken.

Avonturen



Naar verluidt ging de Amerikaanse - ook bekend als ‘Umm Mohammed al-Amriki’, ‘Umm Mohammed’ en ‘Umm Jabril - regelmatig op vakantie in het Midden-Oosten. In een in 2008 gestarte blog, gewijd aan ‘de avonturen van de familie Fluke-Ekren’, schreef ze over haar reizen naar Turkije en Egypte. Het gezin poseerde toen nog vrolijk bij de bekende toeristische attracties voor fotootjes, later zou de moeder haar kinderen leren zichzelf op te blazen als dat gevraagd werd, meldden Amerikaanse media.

In 2010 meldde ze op haar blog de geboorte van haar jongste kind te vieren. In die tijd reisden het gezin nog regelmatig terug naar Lawrence (ook bekend uit de film The Day After), in Kansas, in het hart van de Verenigde Staten. Maar tegen 2011 woonde het gezin permanent in het buitenland – en raakte Fluke-Ekren en haar man nauw betrokken bij islamitisch terrorisme, aldus de Amerikaanse autoriteiten. In 2012 werd het gezin Syrië binnen gesmokkeld om zich bezig te houden met de gewelddadige jihad. Fluke-Ekren sprak in die periode over haar wens om een ​​aanval op een winkelcentrum of een universiteit in de Verenigde Staten uit te voeren, zo achterhaalde de FBI.

Volledig scherm De rechtbank in Alexandria (Virginia) waar Allison Fluke-Ekren morgen terechtstaat. © AP

Sluipschutter

De Amerikaanse krant The Washington Post meldt dat de echtgenoot van Fluke-Ekren een IS-sluipschutter werd, tot hij omkwam bij een Amerikaanse luchtaanval. De weduwe trouwde vervolgens met een IS-drone-expert uit Bangladesh die ook sneuvelde. Daarna huwde ze een IS-leider in Raqqa, Syrië. Door dat huwelijk kreeg Fluke-Ekren naar verluidt de beschikking over haar eigen volledig vrouwelijke bataljon, waar ze meer dan honderd vrouwen en jonge meisjes zou hebben opgeleid.

‘De leden van Khatiba Nusaybah kregen instructies over fysieke training (inclusief vechtsporten), medische training, geïmproviseerde explosieven in voertuigen, religieuze lessen, en hoe ze geweren en andere militaire voorraden moesten verplaatsen. Volgens ooggetuigenverslagen werden sommige van deze lessen persoonlijk gegeven door Fluke-Ekren’, zo staat in de aanklacht. Het bataljon zou worden ingezet bij de verdediging van Raqqa.

De zoektocht naar Fluke-Ekren was overigens al jaren aan de gang, maar ze kon pas onlangs worden aangehouden in Syrië. Vrijdag werd ze vanuit Syrië overgevlogen naar de VS en direct naar een FBI-gevangenis in de staat Virginia gebracht.

In Syrië zou ze zich behalve met militaire trainingen ook hebben bezig gehouden met het vertalen van toespraken van IS-leiders, het onderwijzen van extremistische IS-doctrines en het trainen van kinderen in het gebruik van AK-47-aanvalsgeweren, granaten en zelfmoordgordels. Een getuige meldde dat de leiders van IS er trots op waren ‘een Amerikaanse instructeur’ te hebben.

In 2018 had Fluke-Ekren een contactpersoon in Syrië gevraagd een Amerikaans familielid een bericht te sturen dat ook zij was overleden ,, zodat de Amerikaanse regering niet zou proberen haar te lokaliseren”. Een van de zes getuigen die de FBI opvoert ,hoorde Fluke-Ekren zeggen dat ze nooit naar de Verenigde Staten wilde terugkeren en dat ze als martelaar in Syrië wilde sterven.