Amerikaanse oud-agent vrijgesproken in zaak rondom Breonna Taylor

Een Amerikaanse oud-agent is vrijgesproken in de enige rechtszaak rondom Breonna Taylor (26). De zwarte vrouw werd bijna twee jaar geleden in Louisville doodgeschoten tijdens een drugsinval.

De agent werd niet vervolgd voor haar dood, maar het in gevaar brengen van haar buren. De rechter heeft nu dus besloten dat Hankinson zich daar niet schuldig aan heeft gemaakt. In de zaak rondom Taylor stond de 45-jarige Hankison, een witte man, terecht omdat zijn kogels een andere woning in het appartementencomplex raakten.



Het overlijden van Taylor, George Floyd en andere zwarte Amerikanen door politiegeweld leidde in 2020 wereldwijd tot Black Lives Matter-protesten tegen racisme.

Onder vuur

Taylor lag ongewapend in bed toen agenten haar woning ‘s nachts zonder waarschuwing binnendrongen. De politie was op zoek naar haar ex-vriend. Haar nieuwe vriend loste een schot omdat hij dacht dat er werd ingebroken. Een agent raakte daarbij gewond. De politie schoot vervolgens terug. Hankison loste tien schoten omdat hij dacht dat zijn collega’s zwaar onder vuur lagen. De agenten werden later ontslagen.

Nabestaanden van Taylor hadden een civiele rechtszaak aangespannen tegen de stad Louisville. Deze werd geschikt en de familie kreeg een schadevergoeding van 12 miljoen dollar (omgerekend 10,9 miljoen euro). Ook werden er politiehervormingen beloofd, waaronder strengere regels voor huiszoekingsbevelen.

Tamika Palmer, de moeder van Breonna Taylor, bij een eerbetoon aan haar dochter in Jefferson Square Park in Louisville.

Woede

Meerdere Democratische politici reageerden in december 2020 boos op het besluit van de officier van justitie in de Amerikaanse staat Kentucky om maar één agent te vervolgen voor het doodschieten van Breonna Taylor. Onder meer de Democratische leider van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi uitte haar woede op televisie bij MSNBC. ,,Breonna Taylor, Breonna Taylor, Breonna Taylor, zeg haar naam!” onderbrak Pelosi een live-uitzending van MSNBC waar zij sprak.

Ook een flink aantal Hollywoodsterren maakte zich kwaad over het besluit. Viola Davis noemde de beslissing in een tweet ‘bullshit’ en Mandy Moore liet weten: ,,Ik heb hier geen woorden voor. Breonna Taylor en haar familie verdienen gerechtigheid.” Mia Farrow vroeg op Twitter: ‘Dus niemand is verantwoordelijk voor de dood van Breonna Taylor?’ en Common deelde in een reeks tweets citaten van burgerrechtenactivisten als James Baldwin, Martin Luther King en Malcolm X.

