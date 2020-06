Amerikaanse politiebonden woest: agenten ziek door milkshakes 'met bleekmiddel’

In New York zijn gisteravond drie politieagenten onwel geworden na het drinken van milkshakes waar mogelijk bleekmiddel in zat. De politiebonden reageren woest en weten haast zeker dat er opzet in het spel is. De politie in New York, de NYPD, gaat daar na een eerste onderzoek niet vanuit.

De agenten stopten gisteravond bij een Shake Shack, een Amerikaanse fastfoodketen, op Broadway in Manhattan voor een verfrissing. Ze werden alle drie tegelijk ziek nadat ze een deel van hun milkshake hadden gedronken. Vanwege de ernst van de situatie moesten ze met spoed worden opgenomen in het ziekenhuis. Inmiddels zijn ze daaruit ontslagen en maken ze het naar omstandigheden goed.

‘Lafaards’

Twee grote politiebonden hebben met afschuw kennisgenomen van de gebeurtenissen. Volgens Detectives’ Endowment Association, de politievakbond die 20.000 agenten vertegenwoordigt in New York, staat al vast dat het met opzet is gebeurd.

„De politie in New York en in het hele land ligt onder vuur, simpelweg omdat we een uniform dragen”, meldt Paul DiGiacomo, de voorzitter van de bond, in een verklaring. ,,Deze lafaards zullen zich tot het uiterste inspannen om iedere medewerker van de wetshandhaving te beschadigen. We moeten waakzamer zijn dan ooit.“

Geschrokken

Een andere politiebond, The Police Benevolent Association of the City of New York, vreest ook dat de agenten het slachtoffer zijn geworden van een doelgerichte aanval. In een verklaring stelt de bond dat agenten ‘blijkbaar niet eens meer zonder gevaar een maaltijd kunnen gebruiken’. De bond waarschuwt agenten om hun eten en drinken nauwkeurig te inspecteren voordat ze eraan beginnen.

Shake Shack meldt in een reactie zeer geschrokken te zijn en mee te werken aan het onderzoek. Uit een eerste onderzoek van de NYPD blijkt dat de medewerkers van het bedrijf niks strafbaars hebben gedaan. Er is vooralsnog niemand aangehouden. De milkshakes zijn naar het laboratorium gebracht voor verder onderzoek.

Tekst gaat verder onder deze tweet

Onder vuur

De NYPD ligt al enige tijd onder vuur vanwege het politieoptreden bij de recente demonstraties tegen politiegeweld en racisme in de stad. Volgens veel betogers zou de politie te hard hebben opgetreden bij de demonstraties in New York. Aanleiding voor die protesten was de dood van de zwarte arrestant George Floyd, die overleed nadat een agent in Minneapolis minutenlang met een knie op zijn nek drukte.