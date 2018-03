Amerikaanse school trots op eigen 'arrestatieteam'

De leraren van de onderbouw doen niet onder voor de leden van het arrestatieteam waar hij jarenlang de leiding over had, vindt Rick Cron. Hij vertelt erover met een vleugje trots op zijn uitkijkpost direct achter de hoofdingang van de middle school van Sidney, Ohio.



Cron, gepensioneerd politieman, traint elke maand een groepje leerkrachten in schietvaardigheden en tactisch inzicht. Hier in de hal van de school doet een vrijwilliger zich dan voor als schutter; de docenten bootsen zo levensecht mogelijk na wat ze van plan zijn te doen in het geval van een gewapende aanval op hun school: eropaf gaan, met kogelvrij vest om de borst en de wijsvinger aan de trekker van het handwapen dat klaarligt. Zo ziet Cron het graag: ,,Burgers hebben de taak andere burgers te beschermen."



President Trump probeert Amerika warm te maken voor wapens in de klas, na de laatste massamoord met een vuurwapen op een school in Parkland, Florida. Er is veel weerstand tegen zijn idee - Amerikanen vrezen dat meer wapens alleen maar tot meer slachtoffers leiden, of dat leraren het voor gezien houden als ze met een wapen naar hun werk moeten. Maar het idee is niet nieuw: in zeker tien Amerikaanse staten mogen leraren al zichtbaar of onzichtbaar gewapend zijn, telden onderzoekers van de Education Commission of the States. Ohio is zo'n staat: schoolbesturen hebben hier de vrijheid om wapens toe te staan in schoolgebouwen, en doen dat geregeld.