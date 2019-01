Amerikaanse ‘spion’ gearresteerd in Moskou

Een Amerikaanse ex-marinier zit in Rusland vast vanwege mysterieuze spionageverdenkingen. De VS begint te vermoeden dat Moskou hem wil ruilen voor ‘femme fatale’ Maria Boetina.

Paul Whelan (48) uit Michigan verscheen niet op de bruiloft waarvoor hij volgens zijn familie naar Moskou was gereisd. Hij blijkt vorige week gearresteerd voor wat Rusland ziet als een ‘spionagemissie’. Zijn familie stelt dat hij simpelweg als gids optrad voor de Amerikaanse bruiloftsgasten van een vriend die met een Russische vrouw ging trouwen. ,,Zijn onschuld is onbetwistbaar”, schrijft zijn tweelingbroer David in een verklaring.

Whelan, in Canada geboren zoon van Britse ouders, werkt in Michigan als directeur veiligheid van BorgWarner, een fabrikant van auto-onderdelen. Hij lijkt een Rusland-liefhebber. Whelan had al jaren een profiel op het Russische Facebook, VKontakte, waar hij de Russen in het Russisch feliciteerde met overwinningsdag, de viering van de overwinning op Nazi-Duitsland.

Hij plaatste er ook enthousiaste berichten over president Trump. In de afgelopen jaren reisde hij vaker naar Rusland - hij bracht er in 2006 twee weken verlof door toen hij als marinier was uitgezonden naar Irak. Hij diende daar twee keer. In 2008 werd hij uit het leger ontslagen vanwege diefstal. Hij zou het burgerservicenummer van iemand anders hebben gebruikt en fraudeerde met checks.

Het is vooralsnog onduidelijk waarom de Russen denken dat Whelan een spion is. Dat roept vragen op - als er bewijs was, zou Rusland er belang bij hebben om aan de wereld te laten zien wat Amerikanen op Russische grondgebied uitspoken. Voormalig ambassadeur in Moskou Michael McFaul vindt het verdacht. ,,Als hij een daad van spionage begin, waarom hebben de Russische autoriteiten dan geen details naar buiten gebracht? Het zou makkelijk zijn om dat te doen,” stelt hij op zijn veelgevolgde Twitter-account.

Volledig scherm Het detentiecentrum waar Paul Whelan vermoedelijk verblijft. © REUTERS

Maria Boetina

Mogelijk wil de Russische overheid Whelan ruilen tegen Maria Boetina, de van spionage verdachte Russische die vastzit in de VS, speculeren ex-inlichtingenmensen in Amerikaanse media. Zij noemen het onwaarschijnlijk dat Whelan daadwerkelijk een spion is. ,,Dit is niet hoe de VS spionage in het buitenland aanpakt,” zei bijvoorbeeld ex-CIA-man John Sipher tegen radiostation NPR. ,,We zouden nooit een Amerikaanse burger zonder diplomatieke onschendbaarheid in gevaar brengen.” Bill Browder, een in de VS geboren Britse zakenman en Poetin-criticus die zich hard maakte voor Amerikaanse sancties tegen Rusland, spreekt van een ‘gijzelingssituatie’.

De arrestatie van de beveiliger uit Michigan komt twee weken nadat Boetina (30) in een rechtbank in Washington verklaarde dat ze schuldig is aan een poging gesteund door een Russische politicus de Amerikaanse politiek te beïnvloeden. Ze zit vast en wacht op veroordeling - in ruil voor haar verklaring krijgt ze vermoedelijk strafvermindering.

Kremlin

De studente ‘infiltreerde’ in rechtse organisaties in de VS, volgens de aanklacht waarin ze werd neergezet als roodharige femme fatale - naar later bleek met enig gevoel voor overdrijving. Ze trachtte contact te leggen tussen de Russische overheid en het campagneteam van Donald Trump en maakte handig gebruik van contacten van haar vriend, Republikeins campagnemedewerker Paul Erickson (56). Het Kremlin blijft erbij dat ze onschuldig is en nooit een Russische agent is geweest.