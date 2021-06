Amerikaanse studente dood gevonden in Rusland na sms: ‘Ik hoop dat ik niet ontvoerd word’

VIDEOCatherine Serou (34) stapte vorige week dinsdag bij een bushalte in de auto van een onbekende in de Russische stad Nizhny Novgorod, 400 km ten oosten van Moskou. De Amerikaanse studente wist niet dat de man die haar een lift gaf, een stevig strafblad had. Ze stuurde nog een verontrustende sms naar haar moeder in de VS. Zaterdag trof de politie haar levenloze lichaam aan in een bosrijke omgeving.

Catherine Serou had in het Amerikaans leger gediend en was op missie geweest naar Afghanistan. In 2019 vertrok ze naar Rusland om rechten te studeren in Nizhny Novgorod. Om deze droom te financieren, had Serou haar appartement in Californië verkocht. Ze was als tiener gefascineerd door Rusland en vond het heerlijk om bij haar gastgezin te wonen, vertelde haar moeder Beccy aan Amerikaanse media.

Afgelopen dinsdag ontving Beccy uit Vicksburg in de Amerikaanse staat Mississippi een verontrustend sms-bericht van haar dochter: ,,In de auto met een vreemde. Ik hoop dat ik niet ontvoerd word.‘’

Maar dat is precies wat er gebeurde: sindsdien was er geen teken van leven meer van de Amerikaanse studente. Tot haar lichaam afgelopen weekend werd aangetroffen in een bosrijke omgeving. De jonge vrouw was met messteken vermoord.

Kliniek

De moeder vermoedt dat haar dochter haast had en niet wilde wachten op een taxi of Uber-voertuig. Ze moest naar de kliniek. Daarom stapte ze in de auto van een vreemde. Wat de studente niet kon weten: de bestuurder en vermeende dader, Alexander Popov, stond al lang bij de politie bekend voor gewelddadige feiten. In het verleden heeft hij meerdere malen in de cel gezeten voor beroving en verkrachting. ,,Ik denk dat toen ze zag dat die persoon niet naar de kliniek reed, maar in plaats daarvan een bos inreed, ze in paniek raakte‘’, aldus Beccy.

Haar zus, Marie Claire, vertelde dat het onduidelijk is of de sms door Catherine of iemand anders is gestuurd. ,,Het is moeilijk te zeggen of ze het zelf heeft geschreven of dat iemand in de auto het heeft geschreven, maar ik weet dat ze doodsbang was in die wagen‘’, zei Marie Claire.

Volledig scherm De vermeende dader Alexander Popov © AP

Toen hij werd ondervraagd, ontkende Popov de misdaad niet en zei hij volgens Russische media dat hij de 34-jarige Amerikaanse vrouw ‘na een ruzie’ had verkracht, geslagen en neergestoken. De Rus riskeert een levenslange gevangenisstraf.

Spionne

Op de Lobatsjevski-universiteit is de schok na de dood van de buitenlandse studente zeer groot. Tegelijkertijd doen er geruchten de ronde dat Serou een Amerikaanse spionne was en en daarom werd vermoord.

Toen een vertegenwoordiger van de politie hiernaar werd gevraagd, zei hij: ,,Wat valt er te bespioneren in Nizjni Novgorod? Ze woonde hier al heel lang en verstopte zich voor niemand. Dit zijn roddels en geruchten die des te meer naar voren komen als het gaat om een ​​Amerikaans staatsburger. We hebben hier te maken met een tragedie, en het is gewoon te gek voor woorden om te komen aandraven met complottheorieën.‘’

