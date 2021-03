Amerikaanse universiteit schikt megamisbruikzaak met gynaecoloog voor ruim 1 miljard

De University of Southern California (USC) stemde vrijdag in met een schikking van 852 miljoen dollar (ruim 723 miljoen euro) in een groepsvorderingszaak van ruim 700 vrouwen. Volgens de raadslieden is de schikking de hoogste ooit in een civiele zaak van seksueel misbruik tegen een universiteit en ook de hoogste persoonlijk letsel-schikking tegen een hogeschool of universiteit. In combinatie met een eerdere schikking in een groepsvorderingszaak, betaalt de USC meer dan 1 miljard dollar voor claims tegen de 74-jarige gynaecoloog George Tyndall.