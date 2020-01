Amerikaanse vader in ‘beschermingsmodus’ wurgt coyote die zoontje (2) aanvalt

Wereldge­zond­heids­or­ga­ni­sa­tie verwacht verdere versprei­ding coronavi­rus, zesde dode gemeld

12:06 Volgens de wereldgezondheidsorganisatie is een verdere verspreiding van het in China ontstane coronavirus onvermijdelijk. ,,De komende dagen zullen ook in andere delen van China besmettingen geregistreerd worden. Aannemelijk is dat dit ook op meerdere plekken buiten China gaat gebeuren”, aldus de organisatie. Vandaag werd bekend dat het dodental als gevolg van het virus is opgelopen naar zes. Het aantal geregistreerde patiënten staat inmiddels op 291.