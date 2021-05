Amerikaanse verzamelaar claimt ontdekking van een Van Gogh en spreekt van ‘vondst van de eeuw’

Pivar, die in 1979 met Andy Warhol de New York Academy of Art oprichtte, spreekt in Amerikaanse media van een once in a lifetime-vondst. Het vierkante schilderij is op de achterkant gesigneerd met ‘Vincent’. Het Van Gogh Museum in Amsterdam heeft hem gevraagd om het werk onmiddellijk op te sturen om na te gaan of het echt is, stelt de Amerikaanse kunstverzamelaar, die aan de Amerikaanse website Page Six een e-mail liet zien die dat zou bewijzen. Volgens Pivar is het werk op dit moment onderweg.

Of dat klopt, kan een woordvoerder van het museum niet zeggen. ,,Het is weekend, het museum is dicht, dus ik heb geen idee. We krijgen wel vaker schilderijen aangeboden met de vraag om te controleren of het om een origineel werk gaat. Maar op dit moment kan ik er echt niets over zeggen.”

Als het werk van ruim 90 bij 90 centimeter echt een Van Gogh is, dan zou het zijn geschilderd in de laatste maanden van zijn leven. De in Brabant opgegroeide schilder pleegde op 37-jarige leeftijd suïcide in juli 1890, in Auvers-sur-Oise. Daar woonde hij de laatste twee maanden voor zijn dood, en schilderde hij nog liefst zeventig werken.

Echte Van Gogh?

Het schilderij is een vierkant panorama van de vallei van Auvers, met graanvelden en een spoorlijn erop. De vraag is natuurlijk: is hier sprake van een echte Van Gogh? De Bredase kunstschilder Frans van Veen, die zich uitgebreid verdiepte in het werk van zijn beroemde streekgenoot, gelooft er niets van.

,,Laat ik zeggen dat ik met 95 procent zekerheid durf te zeggen dat het geen Van Gogh is. Ten eerste is het schilderij in vogelvlucht geschilderd. Dat heeft Van Gogh nooit gedaan. Dat hij schilderijen aan de achterkant signeert, heb ik ook nooit gehoord. En volgens mij heb je in Auvers-sur-Oise ook niet van die bergen als je op de achtergrond ziet. Dan dat monochrome geel van die graanvelden, de manier waarop de spoorlijn is geschilderd, ik vind het gewoon niet lijken op Van Gogh. Tenslotte het vierkante formaat: Van Gogh maakte in de laatste maanden van zijn leven juist heel langwerpige schilderijen.”

Nooit aangeraakt

De 90-jarige Pivar heeft minder twijfel. Hij noemt zijn ontdekking in Amerikaanse media vol bombarie ‘de grootste kunstvondst in honderd jaar’. ,,Het is het grootste schilderij dat Van Gogh ooit gemaakt heeft, en de enige met een vierkant formaat. Het is op weg naar het Van Gogh Museum in Amsterdam. Wat geweldig is, is dat dit schilderij nooit is aangeraakt. Het zit nog in de originele lijst. Je ziet nooit een schilderij uit die tijd dat niet op de een of andere manier gerestaureerd is.”

Een Amerikaanse expert die door Pivar in de arm werd genomen stelt dat het jute waarop is geschilderd overeenkomt met het materiaal dat Van Gogh in de laatste maanden van zijn leven gebruikte. Ook het handschrift en de inkt van de handtekening zijn geloofwaardig, stelt de expert.

Tegenover Whitehot Magazine, een kunsttijdschrift, zegt Pivar dat hij het werk van ‘plattelandsmensen’ heeft gekocht. ,,Het zijn geen art people, en ze hebben slechts een vaag idee waar dit allemaal over gaat. Ze willen niet dat hun naam bekend wordt.”

Totaal in shock

Pivar stelt gewend te zijn aan het in handen krijgen van ‘kolossale dingen’. ,,Maar toen ik dit ontdekte, was ik sprakeloos, totaal in shock, tot het punt dat ik elektrische golven heen en weer voelde gaan in mijn lichaam.”

Pivar is een fanatiek kunstverzamelaar die volgens Amerikaanse media werken van onder meer Rembrandt, Rubens en Picasso zou bezitten. Wijlen Jeffrey Epstein was een goede vriend van hem. Pivar zou die vriendschap hebben beëindigd nadat beschuldigingen van seksueel misbruik tegen Epstein opdoken.

