Amerikaanse vliegmaatschappijen laten peuters van boord halen vanwege ‘weigeren’ mondkapje

Grote verontwaar­di­ging in Israël: tientallen mannen misbruiken 16-jarig meisje

17:45 Een vermeende groepsverkrachting van een 16-jarig meisje heeft in Israël geleid tot enorme verontwaardiging. Tientallen mannen hebben zich volgens Israëlische media in een hotel vergrepen aan de dronken tiener. Premier Benjamin Netanyahu spreekt over een misdaad tegen de mensheid.