Amerikaanse vrouw (52) wilde ravotten met haar honden maar wordt door hen verscheurd

Update Twee doden en een persoon vermist door lawines in Tirol: ‘Wonder dat er niet meer doden zijn’

8:24 Zeker twee mensen zijn om het leven gekomen door meerdere lawines in Tirol. In het grensgebied tussen de Duitse deelstaat Beieren en de Oostenrijkse deelstaat Tirol wordt nog één persoon vermist. Omdat het te gevaarlijk was om door te zoeken is de zoekactie gestaakt. Volgens de Oostenrijkse bergwacht is het ‘een wonder dat er niet meer doden gevallen zijn'.