Amerikaanse vrouw (63) gespiest door parasol, overleeft dagje strand niet

De 63-jarige Tammy Perreault was op het strand in de badplaats Garden City in Horry County. Omstreeks 12.40 uur lokale tijd werd ze geraakt door het uiteinde van een parasol die uit zijn houder loskwam door een windvlaag. De vrouw kreeg aanvankelijk medische bijstand van professionele hulpverleners die toevallig ter plaatse waren en werd ook geholpen door omstanders.



Vervolgens werd Perreault naar het ziekenhuis gebracht, waar ze overleed aan haar verwondingen. Dat meldt de lijkschouwer van de lokale politie, Tamara Willard. ,,Dit is een tragisch verlies. We steunen de vrienden en familie van het slachtoffer in deze moeilijke tijden”, reageerde de woordvoerder van de lokale hulpverleningsdienst.