Amerikaanse vrouw doodgebeten door zwarte beer, politie maakt dier en twee jongen af

De partner van de vrouw trof haar dood aan in het stadje Durango, ongeveer 550 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Denver. De man was rond 20.30 uur thuisgekomen en trof ter plekke alleen zijn twee honden aan, maar niet zijn vriendin. Op een pad in de buurt waar de vrouw vaak met de honden ging wandelen, vond hij haar levenloze lichaam terug.

Sporadisch

In Colorado leven naar schatting 19.000 zwarte beren in het wild, het is de enige berensoort in de staat. Zwarte beren zijn vooral actief in de lente, dan laten ze zich geregeld zien in dorpen nabij hun leefgebied, waar ze aangetrokken worden door het afval en eten in de vuilbakken.