Amerikaanse zakenman Michael Calvey in Rusland schuldig bevonden na bizar proces

De Amerikaanse zakenman Michael Calvey is na ruim twee jaar schuldig bevonden aan verduistering van 2,5 miljard roebel in 2015 (destijds 33,5 miljoen dollar). Dat bleek donderdag uit het vonnis van de rechter in Moskou.

De openbaar aanklager eiste eerder tegen Calvey en zes van zijn collega’s van zijn investeringsfonds Baring Vostok vier tot zes jaar voorwaardelijke gevangenisstraf. Calvey houdt tot op heden vol onschuldig te zijn.



De Amerikaan en zijn medewerkers werden in februari 2019 gearresteerd op verdenking van oplichting van de Voststjny-bank. Daarin was Calvey aandeelhouder en hij zou een lening van omgerekend 33,5 miljoen dollar van Vostotsjny hebben willen dekken met aandelen die veel minder waard waren dan vooraf gesteld. Bedrog, luidde het oordeel van de openbaar aanklager.



De Russische zakenwereld was na de arrestatie van Calvey in rep en roer. De bazen van verschillende grote Russische internetbedrijven als Yandex en Ozon sprongen voor de Amerikaan in de bres. Ze stelden dat Calvey en zijn Baring Vostok (actief in Rusland sinds 1993 en een van de prominentste investeerders in de Russische markt) juist het toonbeeld waren van correct zaken doen.

Investeringsklimaat

Ook Boris Titov, namens president Vladimir Poetin ombudsman voor de Russische zakenwereld, nam het in februari 2019 op voor Calvey en Baring Vostok. Hij waarschuwde dat als de strafzaak zou worden doorgezet het door internationale sancties toch al tanende investeringsklimaat in Rusland nog verder schade zou oplopen.

,,We blijven geloven dat de leiders van Baring Vostok geen strafbaar feit hebben begaan’’, vertelde Titov deze week aan de Financial Times. ,,Het verloop van het proces zat naar onze mening vol met procedurele gebreken.’’

Volgens veel waarnemers had de zaak rond de Vostotsjny-bank nooit tot strafvervolging mogen leiden, maar civielrechtelijk moeten worden afgedaan. Het ging uiteindelijk om een zakengeschil tussen Calvey en een andere aandeelhouder in de bank, Artjom Avetisjan (die een derde van de aandelen heeft).

Avetisjans bedrijf zou zich schuldig hebben gemaakt aan activastripping van Vostotsjny, waarover in februari 2019 al een civiele zaak liep. Baring Vostok had al een paar procedurele slagen in die zaak gewonnen en volgens critici zou Avetisjan de zaak daarop ‘gecriminaliseerd’ hebben. Calveys voormalige zakenpartner heeft daarop zijn goede contacten met de Russische veiligheidsdienst FSB aangewend en er een strafzaak van gemaakt, een praktijk die in Rusland vaker voorkomt. Tekenend was dat niet de politie maar FSB-functionarissen Calvey in 2019 aanhielden.

Huisarrest

Zijn voorlopige hechtenis werd eind vorig jaar omgezet in huisarrest en Baring Vostok trof een schikking met de Vostotsjny-bank. Daarom werd alom aangenomen dat de rechter de strafzaak spoedig zou seponeren, maar niets bleek minder waar. In juli ging de inhoudelijke zaak verder en kwam het parket in Moskou volgens de advocaat van Calvey niet met wezenlijke bewijzen. Ronduit bizar werd het, toen de aanklagers stelden dat het gebrek aan bewijs in feite een bewijs was dat Calvey en de zijnen een doofpot probeerden toe te dekken. ,,Het zou grappig zijn als het niet zo serieus was’’, verzuchtte Calvey zelf.

Volledig scherm President Vladimir Poetin. © AP

