Amerikanen kunnen 143 ufo-meldingen niet verklaren

Van 144 ufo-meldingen die door het Amerikaanse ministerie van Defensie sinds 2004 zijn gedocumenteerd, is er maar één min of meer opgehelderd. Over de rest tasten de Amerikanen nog in het duister. Er wordt zelfs niet uitgesloten dat sommige zogenoemde ongeïdentificeerde vliegende objecten van buitenaardse afkomst zijn.

Uit een langverwacht rapport van de Amerikaanse inlichtingendienst over tientallen mysterieuze waarnemingen van ufo’s blijkt dat de meeste tot nu toe niet konden worden verklaard. De waarnemingen “ontberen waarschijnlijk een enkele verklaring”. De dienst erkent momenteel over onvoldoende informatie te beschikken ‘om de gedocumenteerde incidenten toe te kunnen schrijven aan specifieke verklaringen’.

Een van de conclusies is dat de onbekende objecten ‘duidelijk een veiligheidsprobleem voor vluchten zijn en mogelijk een uitdaging vormen voor de Amerikaanse nationale veiligheid’. In het rapport staan ook enkele gevallen die eerder aan het licht kwamen in een video van luchtmachtpiloten die door het Pentagon werd vrijgegeven. Daarin zijn raadselachtige vliegtuigen voor de Amerikaanse oost- en westkust te zien die met een snelheid en beweegbaarheid vliegen die bekende luchtvaarttechnologieën overtreffen. Ook lijken ze geen duidelijke vorm van voortstuwing te hebben.

Een hoge Amerikaanse functionaris, die werd gevraagd of een mogelijke verklaring buitenaards leven is, zei: ,,Dat is niet het doel geweest, om elke vorm van zoektocht naar buitenaards leven te evalueren. Van de 144 meldingen waarmee we te maken hebben, hebben we geen duidelijke aanwijzingen dat er een niet-aardse verklaring voor is.”

In de rapportage staat dat in één geval gaat om ‘rommel in de lucht’, voor de overige 143 gevallen moet de regering nog uitsluiten of de waarnemingen van buitenaardse oorsprong kunnen zijn, zeggen functionarissen. Ze zeggen geen indicatie te hebben dat het mogelijk om vliegtuigen gaat van andere landen, omdat er geen aanwijzingen zijn dat die over een grote technologische voorsprong beschikken. Evenmin zijn natuurlijke atmosferische verschijnselen of nieuwe, nog geheime Amerikaanse toestellen een verklaring.

Het document is opgesteld in opdracht van het Congres. De Republikeinse senator Marco Rubio speelde daarbij een belangrijke rol. ,,Jarenlang hebben de mannen en vrouwen die we vertrouwen om ons land te verdedigen, melding gemaakt van ontmoetingen met niet-geïdentificeerde vliegtuigen met superieure capaciteiten. En jarenlang werden hun zorgen vaak genegeerd en belachelijk gemaakt”, zei Rubio. ,,Dit rapport is een belangrijke eerste stap in het catalogiseren van deze incidenten, maar het is slechts een eerste stap.”