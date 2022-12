Amerikanen onthullen supergeheime B-21 bommenwerper: 'De toekomst van afschrikking’

De B-21 is uitgerust met zogenoemde stealth-technologie, waardoor het toestel ongezien in vijandig gebied kan binnendringen. Aan het toestel, dat volgens schattingen 700 miljoen dollar per stuk gaat kosten, is jarenlang in het diepste geheim gewerkt.

Ten overstaan van honderden toeschouwers, voornamelijk medewerkers van fabrikant Northrop Grumman, die zeven jaar aan het project hadden gewerkt, werd het vleugelvormige vliegtuig uit Air Force Hangar 42 gesleept. Dat gebeurde zo’n 30 jaar na de laatste bommenwerper die hoofdaannemer Northrop Grumman ontwikkelde: de B-2 Spirit. Bij de presentatie in de stad Palmdale in Californië waren Amerikaanse topfunctionarissen aanwezig, onder wie defensieminister Lloyd Austin.

,,De B-21 is een bewijs van Amerika's blijvende voorsprong op het gebied van vindingrijkheid en innovatie. Het toestel ziet er imposant uit, maar wat zich onder het frame bevindt en de coating uit het ruimtetijdperk zijn nog indrukwekkender. De voorsprong van de B-21 op andere toestellen zal nog decennia blijven", zei hij. Northrop Grumman noemt de B-21 ‘de toekomst van afschrikking’.

Digitaal

De B-21 wordt aangeprezen als het eerste vliegtuig dat vanaf het begin digitaal is ontworpen. Nieuwe digitale engineeringtechnieken, waarmee de techneuten alle componenten en aspecten kunnen testen met computersimulaties hebben het ontwikkelingsproces enorm versneld, aldus Kathy Warden, ceo van Northrop Grumman. Bij het programma zijn zo’n 8.000 mensen op de industriële basis en de luchtmacht betrokken.

,,Het is een vliegtuig van de zesde generatie dat is ontworpen om overal ter wereld te vliegen, om vijandelijke verdediging te ontwijken, om munitie af te leveren zonder de noodzaak van ondersteuning van andere vliegtuigen en zelfstandig terug te keren naar de basis in de Verenigde Staten”, claimde Warden.

Behalve het geheimhouden van de technologie van het vliegtuig, verklaarde de Amerikaanse luchtmacht ook dat het budget van het programma geheim blijft. Hoewel de kosten nog steeds niet bekend worden gemaakt, zei Warden dat het B-21-programma binnen het budget en op schema blijft. Testvluchten zullen naar verwachting in 2023 beginnen.

Volledig scherm Minister van Defensie Lloyd Austin presenteert het 'gevechtsvliegtuig van de toekomst'. © AFP



Raiders

De B-21 Raider is ook een eerbetoon aan luitenant-kolonel James Doolittle en zijn Doolittle Raiders. Doolittle leidde tijdens Tweede Wereldoorlog een riskante vergeldingsoperatie om Tokio te bombarderen in de nasleep van de voor Amerika desastreuze aanval van Japan op Pearl Harbor. Leden van de families van de Doolittle Raider waren aanwezig bij de ceremonie. In de film Midway uit 2019 is deze aanval verwerkt en wordt Jimmy Doolittle vertolkt door Aaron Eckhart.

De presentatie van de nieuwe bommenwerper komt op een moment van verhoogde spanning met Rusland. Ook houden Amerikaanse militaire planners rekening met een mogelijke invasie van Taiwan door China. Een recent rapport van het Pentagon stelt dat China het aantal kernkoppen heeft verdubbeld, veel sneller dan de VS hadden verwacht.