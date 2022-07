Amerikanen vinden peperduur Fabergé-ei op Russisch jacht

Amerikaanse wetshandhavers hebben hoogstwaarschijnlijk een kostbaar Fabergé-ei gevonden op een jacht van een Russische oligarch dat in beslag is genomen in Fiji, aldus de Amerikaanse plaatsvervangend procureur-generaal Lisa Monaco.

Volgens verschillende media in de VS gaat het om een jacht van 300 miljoen dollar dat eigendom is van de gesanctioneerde Russische oligarch Suleiman Kerimov. Dit schip werd, na een juridische strijd, eind vorige maand door Amerikaanse wetshandhavers van Fiji naar de baai van San Diego gevaren, waar het nog steeds aan de ketting ligt.

,,Laten we naar de sappige dingen gaan: de jachten”, vertelde Monaco op een forum dat gewijd was aan het bespreken van de rol van wetshandhavers bij het bevriezen en in beslag nemen van Russische activa. ,,We hebben een aantal echt interessante dingen gevonden. We hebben een Fabergé - of vermeend Fabergé-ei - op een van deze jachten gevonden, dus het wordt alleen maar interessanter.”

Stuk voor stuk uniek

Fabergé-eieren zijn van oorsprong keizerlijke juwelen in de vorm van paaseieren, die Peter Carl Fabergé en zijn werknemers tussen 1885 en 1917 maakten. Er zouden er 69 gecreëerd zijn, waarvan er nog 57 bestaan. Kenmerkend voor de keizerlijke eieren is dat ze stuk voor stuk uniek zijn en dat ze gemaakt zijn van kostbare materialen zoals goud, platina en edelstenen.

Het opmerkelijkste Fabergé-ei dat de laatste jaren is geveild, werd op een rommelmarkt ergens in het Midwesten van de Verenigde Staten gekocht door een schroothandelaar. De dealer gaf er ongeveer 13.000 dollar aan uit en liet het bijna tien jaar in huis rondslingeren. Het is onduidelijk voor hoeveel dit ei in 2014 op een veiling is verkocht, maar experts schatten de waarde op 33 miljoen dollar.

De plaatsvervangend procureur-generaal vertelde dat het op het jacht gevonden ei momenteel wordt onderzocht op echtheid. Monaco steunt het idee om de winst van in beslag genomen stukken, zoals dit ei, mogelijk naar Oekraïne door te sluizen.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: