Amnesty: ‘Amerikaanse politie schond mensenrechten bij protesten’

Dat concludeert Amnesty International in een rapport dat vandaag is verschenen. In het rapport staan verhalen van meer dan vijftig mensen die te maken kregen met politiegeweld. Ze waren allemaal bij de protesten die volgden op de dood van George Floyd, de man die minutenlang om hulp schreeuwde terwijl een politieagent zijn knie in zijn nek duwde.



De onderzoekers documenteerden 125 gevallen van politiegeweld. Tussen 26 mei en 5 juni 2020 waren er ten minste zes incidenten met het gebruik van wapenstokken door de politie, en werden in dertien steden sponskogels en rubberen kogels ingezet. Ook werd er volgens Amnesty veelvuldig gebruik gemaakt van traangas om grote groepen demonstranten uiteen te drijven. In totaal gebeurde dat 89 keer in 34 staten. In 21 gevallen is er onwettig pepperspray ingezet. Dat gebeurde in vijftien staten. De politie gebruikte deze middelen niet alleen tegen betogers, maar ook tegen medici, journalisten en waarnemers die bij de protesten aanwezig waren.