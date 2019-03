Amnesty: Denemarken is een verkrachtingsparadijs

Volgens Amnesty doet het overgrote deel van de vrouwen geen aangifte. ,,Vrouwen en meisjes worden tegengehouden door gevaarlijke en achterhaalde wetten en rapporteren voorvallen niet uit angst niet gelooft te worden, gebrek aan vertrouwen in het rechterlijk systeem en vrees voor sociale stigmatisering.”



De mensenrechtenorganisatie wijst op de in 2014 door Denemarken geratificeerde Istanbul Conventie, dat geweld tegen vrouwen moet terugdringen. Dat verdrag, in 2016 ook door Nederland 2016 geratificeerd, beschouwt alle niet-vrijwillige handelingen met een seksuele natuur als strafbare gedragingen.



,,Het Deense recht definieert seks zonder toestemming nog steeds niet als verkrachting,” aldus Amnesty. ,,In plaats daarvan hanteert het een definitie waarbij fysiek geweld, dreiging of dwang in het spel is of als is aangetoond dat het slachtoffer zich niet heeft kunnen verweren.” In praktijk doen geweld en bedreiging zich bij veel verkrachtingsgevallen niet voor.