Amnesty kritisch over arrestaties tijdens protesten in Parijs

Marokkaans slachtof­fer van wraakporno (29) wil Nederland­se ex achter de tralies

4 februari Een 29-jarige vrouw uit het Marokkaanse Tétouan gaat aangifte doen tegen haar in Nederland wonende ex-vriend. Die filmde de vrouw terwijl ze seks had met een andere man en verspreidde de video op sociale media. De alleenstaande moeder werd in januari veroordeeld tot een maand gevangenisstraf maar haar ex bleef buiten schot, zegt haar advocaat.