Amnesty: Qatar doet niet genoeg om uitbuiting arbeidsmigranten te voorkomen

Trump leek te erkennen dat Biden verkiezin­gen wint, maar noemt overwin­ning alsnog ‘fake news’

15 november Donald Trump leek vandaag voor het eerst voorzichtig toe te geven dat zijn rivaal Joe Biden de Amerikaanse presidentsverkiezingen gewonnen heeft, maar voegde daar even later op Twitter aan toe: ‘Hij won alleen maar in de ogen van de fake nieuwsmedia. Ik erken niets! We hebben nog een lange weg te gaan. Dit was een gemanipuleerde verkiezing!’