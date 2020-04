Angst voor nieuwe opleving ebola nadat besmette patiënt uit kliniek ontsnapte

In het oosten van de Democratische Republiek Congo zijn de autoriteiten bang voor een nieuwe opleving van het ebolavirus nadat een besmette patiënt is ontsnapt uit een kliniek. Het virus was vorige week bijna verdwenen, maar sindsdien zijn zes nieuwe gevallen aan het licht gekomen.

Een 28-jarige motortaxichauffeur vluchtte vrijdag uit de kliniek in de oostelijke stad Beni waar hij werd behandeld. De man was aangestoken door een patiënt die hij op zijn motor naar het ziekenhuis had vervoerd.

Sinds de uitbraak in Congo in augustus 2018 zijn zeker 2200 mensen omgekomen door ebola. De regering was bijna zover om te verklaren dat de epidemie voorbij was, toen er weer nieuwe gevallen naar buiten kwamen. De ontsnapte man kan nu voor nog meer nieuwe besmettingen zorgen.

,,We doen er alles aan om hem uit de samenleving te halen”, aldus Boubacar Diallo die namens de Wereldgezondheidsorganisatie de situatie overziet. ,,We verwachten dat hij mensen gaat aansteken. We weten nu niet waar hij is, maar we werken samen met de autoriteiten en de gemeenschap.”