Anti-apartheidsactiviste Winnie Mandela overleden

Mandela was al langere tijd ziek en was sinds het begin van het jaar meerdere keren in het ziekenhuis opgenomen. Meer details over haar overlijden zijn nog niet bekend. Volgens haar woordvoerder zal de familie later vandaag met een officiële verklaring komen.



Winnie Mandela begon haar politieke carrière nadat haar man, ANC-leider Nelson Mandela, in 1964 levenslang kreeg wegens een samenzwering om de regering af te zetten. In haar campagne voor een niet-racistisch, democratisch Zuid-Afrika overtrad zij constant de orders van de regering, die haar bewegingsvrijheid beperkte en haar monddood probeerde te maken. Daardoor werd ook zij meerdere malen gevangengezet.



Winnie, ter wereld gekomen als Nomzamo Winifred Zanyiwe Madikizela, ontmoette Nelson Mandela in 1956. Een jaar later trouwde het echtpaar. Ze kregen twee dochters: Zindziswa (58) en Zenani (59). In 1996 scheidde het paar en ging Winnie voortaan door het leven als Winnie Madikizela-Mandela. Ze werd onderminister in het eerste post-apartheidskabinet (1994), maar moest na elf maanden vertrekken na beschuldigingen van corruptie.



Een voormalige lijfwacht van Mandela verklaarde in 1999 onder ede dat zij hem in 1988 tot meerdere moorden aanzette. Jerry Richardson, die zelf wegens moord tot levenslang was veroordeeld, zei dat Winnie onder meer opdracht gaf tot de moord op een zwarte tiener, Stompie Seipei. Uiteindelijk werd Winnie alleen voor de ontvoering van de jongen veroordeeld.