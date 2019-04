Anti-EU-politicus Nigel Farage vindt het tijd voor een comeback

Moord op Daniël (9) wellicht gevolg van schuld aan mensensmok­ke­laars

11:16 De moord op de 9-jarige Daniël in het asielcentrum van het Vlaamse Broechem zou wel eens een afrekening kunnen zijn. Cruciaal is een sms die naar de Palestijnse familie verstuurd werd: ,,100.000 euro of je ziet Daniël niet meer levend terug." Speurders onderzoeken nu of de familie nog geld schuldig was aan mensensmokkelaars.