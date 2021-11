Anticorruptiepartij verrassend op kop bij Bulgaarse verkiezingen

Europarle­ment veroor­deelt Bulgarije om tegenwer­ken democratie, vrijheid en media

Het gaat de verkeerde kant op met Bulgarije. De democratie, rechtsstaat en vrijheid van meningsuiting staan er onder druk en ook de vrije media zijn in gevaar. Tevens wordt Europees belastinggeld misbruikt, concludeert het Europees Parlement. In een resolutie veroordeelt het de situatie in het land.

8 oktober