‘Antisemitische aanslag’ in Hamburg: Joodse student zwaargewond na aanval met schep

Een 26-jarige joodse student is zondag bij de synagoge in Hamburg zwaargewond geraakt door een aanval met een opklapbare schep. De dader, gekleed in camouflagepak, sloeg het slachtoffer op het hoofd. Duitse media spreken van een ‘antisemitische aanslag'.

In de zak van de dader zou een papier met een hakenkruis zijn gevonden. Volgens de politie is de verdachte, die snel kon worden opgepakt door beveiligers, een 29-jarige Duitser van Kazachse afkomst. Hij maakte een "buitengewoon verwarde indruk". Over de achtergrond zijn geen mededelingen gedaan. Het onderzoek is nog niet afgerond.

Het slachtoffer werd volgens de Süddeutsche Zeitung aangevallen nadat hij de synagoge had verlaten. De twintiger droeg een keppeltje en was daardoor te herkennen als zijnde joods, aldus de krant die het nieuws als eerste naar buiten bracht. De joodse gemeente was zondag bijeen voor de viering van het Loofhuttenfeest (Soekot). De gelovigen werden snel in veiligheid gebracht. Minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas veroordeelde de aanslag scherp.

Aanslag in Halle

Zowel de militaire kleding van de dader als de datum van de aanval roepen herinneringen op aan de aanslag op de synagoge in Halle (Saksen-Anhalt), bijna een jaar geleden. De zwaar bewapende Stephan B. (27) probeerde op de belangrijkste joodse feestdag Yom Kippur de synagoge binnen te dringen. Dit om een bloedbad aan te richten onder de 68 aanwezigen, zo zou later blijken. Hij vuurde meermaals op de toegangsdeur maar die hield stand. Uit frustratie over het mislukken van zijn daad, schoot hij daarna een voorbijgangster dood en een klant in vlakbij gelegen Döner-zaak, zo was te zien op een video gemaakt met een helmcamera.

B. staat sinds juli terecht in Magdeburg. Hij wordt beschuldigd van tweevoudige moord en 68 pogingen daartoe. ,,Het was allemaal niet zo gepland’’, verklaarde hij bij het begin van het proces tegenover de rechtbank.