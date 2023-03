Antwerpen verwijdert ‘woke’ portretten uit trappenhuis schouwburg

De vier foto’s van de internationaal gerenommeerde fotograaf Mous Lambarat - onder meer een portret van een vrouw met een hoofddoek - sieren sinds begin november het trappenhuis van de Arenberg, die een grondige renovatie onderging. De opzet volgens de schouwburg was het interieur ‘een diversere en hedendaagse look’ geven. ,,Onze hal hing vol witte oude mannen. Die weerspiegelen het stadsbeeld van tegenwoordig niet”, verklaarde directeur Milan Rutten het afgelopen najaar aan Gazet van Antwerpen.

Voor Lambarats foto’s moesten vier portretten van historische Antwerpse figuren - onder meer Antwerps burgemeester Filips van Marnix, ondernemer Gilbert van Schoonbeke en Pieter Appelmans, een van de architecten van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal - wijken.

Dat was tegen het zere been van Luk Lemmens, lid van de raad van bestuur van culturele instellingen Antwerpen. ,,Het stoort mij dat men het beeld van blanke mannen wil laten verdwijnen. Zo probeert men de geschiedenis te wissen onder druk van de wokecultuur die een groep intellectuelen aanhangt. Ik verzet mij tegen het herschrijven van de geschiedenis”, zegt Lemmens, ook gedeputeerde van de provincie Antwerpen namens de Vlaams-nationalistische N-VA, tegen de Gazet van Antwerpen (GVA). ,,Ik begrijp zeer goed dat de Arenberg rond diversiteit wil werken, maar er zijn plekken genoeg in de schouwburg dat te doen.”

Volledig scherm © Photo News / Mous Lamrabat

Lemmens vond gehoor bij het Antwerpse stadsbestuur. Die besliste dat de foto’s verwijderd moeten worden en de oorspronkelijke schilderijen teruggehangen moeten worden. De foto’s van Lambarat worden verplaatst naar andere locaties in de Arenberg. Eén foto van een vrouw met een sluier is al weggehaald, en zal ‘prominent’ in de ontvangsthal te zien zijn. De drie andere foto’s verdwijnen in de paasvakantie, die komen uiteindelijk in vernieuwde foyer te hangen.

De Antwerpse cultuurwethouder Nabilla Ait Daoud (N-VA) reageerde donderdag op de Belgische Radio 1 op de kwestie. ,,Het uitwissen van het verleden is waanzin. Ik doe niet mee aan deze cancelcultuur”, zegt ze. ,,Het gaat hier niet zomaar om schilderijen van blanke mannen die zijn weggehaald, maar om historische figuren die onze stad mee groot hebben gemaakt.”

‘Op eigen houtje’

Ait Daoud benadrukt dat ze de foto’s van Lambarat niet ‘woke’ vindt. ,,Ik vind die portretten fantastisch. Ze tonen onze stad in al haar diversiteit, hoofddoek of niet. Het gaat mij over een directeur, een ambtenaar van Antwerpen, die op eigen houtje historische schilderijen laat weghalen.”

Dat de stad zo drastisch ingrijpt, valt naar verluidt bijzonder slecht bij de leiding van de Arenberg. Het was een van de redenen voor Milan Rutten om eind februari ontslag te nemen als directeur van de schouwburg. Ook andere politieke partijen in de gemeente laten hun ongenoegen horen over de actie van het stadsbestuur om in te grijpen. ,,Dit is ongehoord en ik ben gechoqueerd”, zegt gemeenteraadslid Tatjana Scheck van Vooruit, een van de grootste partijen, tegen de Belgische krant. Scheck is ook bestuurslid van de Arenberg. ,,Arenberg is een autonoom kunstenhuis en het Antwerpse stadsbestuur grijpt nu in de artistieke vrijheid van dit huis in. Dit schept een gevaarlijk precedent.”

Fotograaf Moes Lamrabat, die werkt voor internationale modetijdschriften als Vogue en GQ en merken als Yves Saint Laurent, is teleurgesteld. ,,In Vlaanderen blijft diversiteit steeds weer voor discussie zorgen, in tegenstelling tot het buitenland. Daar kijken ze helemaal niet op van wat er op mijn werk staat”, zegt Lamrabat tegen de krant.