Antwerpse Beverentunnel volledig afgesloten richting Nederland na zwaar ongeval: zeker 1 dode, 9 zwaargewonden

In de Beverentunnel op de Antwerpse ring richting Nederland is een ernstig ongeval gebeurd. Daarbij zijn twee bussen, twee vrachtwagens en een auto betrokken. Over het aantal slachtoffers is officieel nog niets bekend maar er zouden tientallen gewonden gevallen zijn, waarvan een aantal er ook erg aan toe zijn. Er zijn minstens één dode en negen zwaargewonden. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig en het medisch interventieplan is afgekondigd.

Dit artikel wordt voortdurend bijgewerkt met de laatste informatie.

De tunnel is intussen volledig afgesloten in beide richtingen. Die beslissing is genomen om de hulpdiensten vlot doorgang te kunnen verlenen. Ter plaatse zouden nog minstens negen zwaargewonden in de tunnel aanwezig zijn en op brancards wachten om naar het ziekenhuis vervoerd te worden.

Een aantal passagiers van de twee bussen is op eigen kracht uit de tunnel gekomen. Zij worden opgevangen door de brandweer. De slachtoffers met lichte verwondingen zijn op eigen kracht uit de bus geklauterd. Intussen is het medisch interventieplan afgekondigd om de hulpverlening zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, ook al omdat de busreizigers - zowat vijftig personen in totaal - moeten worden geëvacueerd.

Er zijn dertien ziekenwagens en vier MUG-teams ter plaatse om alle gewonden af te voeren. Ook het Rode Kruis is ter plaatse.

Volledig scherm Er zouden tientallen gewonden gevallen zijn bij het ongeval. © Kristof Pieters

Kop-staartaanrijding

Over de omstandigheden van het ongeval is nog niet veel duidelijk, maar het gaat om een kop-staartaanrijding tussen twee vrachtwagens, twee bussen en een auto. Een van de twee bussen is volgens de eerste vaststellingen ingereden op de voorste vrachtwagen, waarna ook de tweede bus tegen de eerste reed. Een auto zou vervolgens op de achterste bus ingereden zijn, en daarna geplet zijn door de laatste vrachtwagen. Voor de bestuurder van de auto kwam alle hulp te laat. Die is ter plaatse overleden. De bestuurders van de bussen werden door de hulpdiensten bevrijd.

Beide bussen, één van De Lijn en één van De Polder, reden in onderaanneming voor Katoen Natie. Ze waren vertrokken vanop het Sint-Jansplein in het centrum van Antwerpen.

Omleiding

Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt weggebruikers om rekening te houden met hinder van lange duur en roept op de omgeving te vermijden. Het verkeer moet een bovengrondse omleiding volgen, maar dat verloopt bijzonder moeizaam. “Richting Nederland is het verkeer al volledig stilgevallen vanaf het knooppunt met de E34", zegt Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum. “We raden ten stelligste aan de omgeving de komende uren te vermijden, anders rij je je daar compleet vast.”

Over langere afstand richting de A12 of E19 naar Nederland is de Antwerpse ring via de Kennedytunnel een alternatief.

Volledig scherm © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters