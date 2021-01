Apeldoornse Astrid woont naast het bestormde Capitool: ‘Bezoek voor mijn jarige zoon kon niet komen’

Update LIVE | Vicepresi­dent Mike Pence zei al tegen Trump: Ik kan niks meer voor je doen

12:40 Het Amerikaanse Congres heeft officieel vastgelegd dat de Democraat Joe Biden de verkiezingen heeft gewonnen. Vicepresident Mike Pence heeft dit met een verklaring over de uitslagen van de kiesmannen geformaliseerd in een zitting van beide kamers van het Amerikaanse Congres. Ondertussen heeft Trump een ‘ordelijke machtsoverdracht’ beloofd. Wel herhaalde hij het oneens te zijn met de verkiezingsuitslag.Volg hieronder alle ontwikkelingen in ons liveblog.