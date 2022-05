Apenpokkenvirus rukt gestaag op in Europa, viroloog maakt zich zorgen

updateHet in Europa uiterst zeldzame apenpokkenvirus is bezig aan een opmars. In Spanje en Portugal zijn inmiddels ruim veertig bevestigde en vermoedelijke gevallen van de virusinfectie ontdekt, terwijl het aantal besmettingen in Groot-Brittannië is gestegen tot zeker zeven na de eerste drie gevallen eerder in mei.

De uitbraken in Zuid-Europa concentreren zich in de regio’s van de hoofdsteden Madrid en Lissabon. De Britten, die over een ‘uiterst ongebruikelijke’ situatie spreken, werken samen met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om de Britse uitbraak te onderzoeken.

Over het algemeen verloopt een besmetting met het apenpokkenvirus via ademhalingsdruppels. Gezondheidsfunctionarissen melden nu dat een aanzienlijk deel van de infecties plaatsvond via seksueel contact. In de meeste gevallen ging het om seks tussen mannen.

Viroloog Marion Koopmans maakt zich zorgen om het virus. ,,We hebben in het verleden af en toe geïmporteerde gevallen gezien, maar normaal gezien verspreidden die zich niet verder”, klinkt het op Twitter. ,,Nu zijn er echter nieuwe gevallen ontdekt in verschillende landen. Dat is erg ongewoon.”

De autoriteiten van de regio Madrid zeiden dat ze 23 mogelijke gevallen van apenpokken hadden ontdekt, waarschijnlijk allemaal overgedragen via seks. De besmette personen zijn allemaal jongvolwassen mannen en de meesten zijn mannen die seksuele relaties hebben met andere mannen, maar niet allemaal. Uit Lissabon komen vergelijkbare geluiden. En ook bij de vier jongste gevallen in Groot-Brittannië gaat het om mannen die met andere mannen seks hadden.

Massachusetts

Ook in Massachusetts is het virus opgedoken, heeft de gezondheidsdienst van deze Amerikaanse staat woensdag bekendgemaakt. Het gaat om een man die onlangs naar Canada was gereisd. Hij is in het ziekenhuis opgenomen en verkeert in goede conditie, aldus de gezondheidsautoriteiten. De Canadezen laten weten dat er geen besmettingen met het apenpokkenvirus in hun land bekend zijn.

Het gaat om het eerste vastgestelde geval dit jaar in de VS. Vorig jaar werd bij twee mensen, in Texas en Maryland, het virus ontdekt. Beiden waren kort daarvoor in Nigeria geweest.

,,De apenpokken zoals we die kennen zijn niet zo besmettelijk”, aldus Koopmans. ,,De vraag is daarom: is er iets bijzonders aan de hand dat deze situatie kan verklaren? Een erg ongewone index, die veel directe contacten heeft gehad bijvoorbeeld? Of is er iets ongewoons aan het virus?”

Apenpokken komen normaal alleen voor in Centraal- en West-Afrika. Symptomen van apenpokken bij mensen zijn onder meer uitslag die vaak in het gezicht begint en vervolgens naar andere delen van het lichaam gaat, koorts en spierpijn. De meeste mensen herstellen binnen enkele weken van de ziekte, die soms fataal kan zijn. Het virus is voor het eerst aangetroffen in apen in 1958.

Volledig scherm Het apenpokkenvirus onder de microscoop. © VIA REUTERS

