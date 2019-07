Arabische kroonprins overlijdt tijdens ‘seks- en drugsfeestje’ in eigen penthouse

Qasimi toonde vorige maand nog zijn lente- en zomercollectie voor 2020 voor zijn merk Qasimi tijdens de Londense modeweek en kreeg daarvoor lovende kritieken. De ontwerper studeerde eerst Frans en Spaans aan het internationaal gerenommeerde Imperial College in Londen en vervolgens architectuur en mode. Sinds 2008 was hij actief in de modesector. In dat jaar presenteerde hij in samenwerking met de Britse ontwerper Elliott Frieze zijn eerste collectie in de hoofdstad. Onder anderen Lady Gaga toonde zich een groot fan van het nog jonge modemerk.



De ontwerper werd maandagochtend dood aangetroffen in de badkamer van zijn Londense penthouse, gelegen in de chique wijk Knightsbridge. Volgens de Britse tabloid The Sun werd de politie erbij gehaald omdat er sporen van harddrugs, vermoedelijk cocaïne, werden aangetroffen. ,,Er had een feest plaatsgevonden waarbij sommige gasten drugs gebruikten en seks hadden. Vermoed wordt dat sjeik Khalid plotseling is overleden aan een mogelijke overdosis”, aldus een bron. De politie onderzoekt de dood van de kroonprins en heeft er verder geen mededelingen meer over gedaan. ,,We zijn een onderzoek begonnen en het personeel van de overleden sjeik is gevraagd om te zwijgen over deze trieste zaak.”