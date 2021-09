Arc de Triomphe wordt ingepakt met 25.000 meter stof als eerbetoon aan kunstenaar Christo

Het begon in 1962 in een klein appartementje in de buurt van de Arc de Triomphe in Parijs, waar de toen nog beginnende kunstenaars Christo en zijn vrouw Jeanne-Claude een aantal tekeningen maakten als opzet voor een tijdelijk kunstproject in de openbare ruimte.

Ze wilden de triomfboog van top tot teen inpakken met een blauw-zilveren stof. Nooit deden ze er iets mee; de twee kregen niet de nodige toestemmingen. Nu wordt het project na hun dood alsnog uitgevoerd.

Een precieze monsterklus

Deze week gaat een team van 95 technici aan de slag om het gebouw in te pakken. Ze laten zo'n 25.000 vierkante meter aan gigantische rollen stof over het bouwwerk zakken en bedekken hiermee Napoleons triomfboog helemaal.

Om alle vouwtjes te corrigeren en de stof vast te maken aan planken die ze langs het gebouw hebben gezet, springen de technici zelf aan abseiltouwen mee naar beneden met de stof, een huiveringwekkende klus op 50 meter boven de grond. Ze moeten voorzichtig te werk gaan om het gebouw niet te beschadigen. Gisterochtend vroeg zijn ze begonnen en vrijdag zou het af moeten zijn.

Volledig scherm De abseilers gaan precies te werk om de Arc de Triomphe volledig in te kunnen pakken zonder het gebouw te beschadigen. © EPA

Het werk is een eerbetoon aan Christo en Jeanne-Claude. Christo heeft voor zijn dood vorig jaar mei precies aangegeven hoe de Arc de Triomphe ingepakt moet worden. Dankzij zijn minutieuze tekeningen en instructies weten de bouwvakkers precies wat ze moeten doen.

Het project, dat in totaal zo’n 14 miljoen euro kost, wordt volledig gefinancierd met de inkomsten van de verkoop van Christo's tekeningen en schaalmodellen. Er is geen overheidssubsidie voor gegeven.

Levende kunst

Christo vond dat kunst moest bewegen, ook nu bij de Arc de Triomphe: ,,Het is ontzettend belangrijk dat mensen in en om de Arc de Triomphe kunnen lopen en het materiaal aan kunnen raken”, legt Christo’s neef en leider van het project Vladimir Yavachev uit in The Guardian. ,,De kunst leeft en beweegt in de wind.” Het is dan ook nog steeds mogelijk het monument te beklimmen tijdens het kunstproject. Je staat boven simpelweg op de stof.

Volledig scherm Zelfs aan de binnenkant is de boog ingepakt. © EPA

Het is niet de eerste keer dat Christo het wereldnieuws haalt met zijn bijzondere kunstwerken. Zo pakte hij in 1985 de Pont Neuf in Parijs in, pakte hij in 1995 de Reichstag in Berlijn in en liet hij in 2018 zo’n 7000 Nederlandse olievaten in de vorm van een Mastaba (een Egyptische graftombe) in het Londense Hyde Park drijven.

Volledig scherm Gisterochtend begonnen de werkzaamheden om de Arc de Triomphe in Parijs volledig in te pakken met een blauw-zilveren stof. © Getty Images

