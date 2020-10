Archeologen vinden 2000 jaar oude tekening van een kat op heuveltje in Peru

Video Klaterend applaus bij terugkeer parlements­lid na corona en coma: ‘Ik ben erg ontroerd’

13 oktober Franse parlementariërs hebben hun collega Jean-Luc Reitzer vandaag een staande ovatie gegeven bij zijn terugkeer in de banken. Reitzer begon weer met werken nadat hij een maand lang in een coma lag door besmetting met het coronavirus. Uiteindelijk lag hij in totaal 2,5 maand in een ziekenhuis in Mulhouse.