Arena stort in bij stierenrennen in Colombia: vier doden en ruim driehonderd gewonden

met videoMinstens vier mensen onder wie een kind zijn omgekomen nadat een deel van de tribunes van een arena in Colombia instortte, meldt de gouverneur van het departement Tolima, José Ricardo Orozco. Ruim driehonderd toeschouwers bij het stierengevecht in de arena raakten gewond, van wie er zeker dertig slecht aan toe zijn. Het aantal dodelijke slachtoffers kan daarom nog verder oplopen.

Op video’s die op sociale media circuleren, is te zien hoe zes houten tribunes vol met mensen instortten aan één zijde van de arena in de stad El Espinal, zo’n 150 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Bogotá. De oorzaak is vooralsnog onduidelijk. De burgemeester van El Espinal riep mensen in de omgeving van de arena op om daar weg te gaan en zo de hulpdiensten, die massaal zijn uitgerukt, vrij baan te geven.

Op een persconferentie zondagavond maakten de regionale gezondheidsdiensten bekend dat er 322 gewonden naar diverse ziekenhuizen zijn gebracht voor behandeling.

Volgens berichten in de media vond in de arena een stierengevecht plaats genaamd Corraleja, als onderdeel van het Peter en Paul Festival. Er zaten honderden mensen in het publiek. Volgens een bericht in de krant El Tiempo zaaide een stier na het incident paniek in de straten van de stad.

Evenement verbieden

De nieuw gekozen president van Colombia, Gustavo Petro, heeft op Twitter zijn medeleven betuigd en wees er ook op dat het niet de eerste keer is dat een dergelijk incident plaatsheeft. Hij vraagt alle burgemeesters om soortgelijke evenementen dan ook te verbieden. Gouverneur Orozco zei dat hij had gevraagd om het traditionele evenement in Tolima uit te stellen, maar ging het desondanks toch door.

