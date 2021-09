Arrestaties bij betogingen tegen Franse coronapas, Duitsers de straat op voor rechtvaardige samenleving

De opkomst van 142.000 deelnemers, van wie ruim 18.000 in Parijs, lijkt de dalende trend te bevestigen. Bij de ruim tweehonderd protestmarsen van vorige week werden 160.000 betogers geteld, 15.000 minder dan de week daarvoor. De weken daarvoor waren het er tienduizenden meer.

De coronagezondheidspas voor toegang tot cafés, restaurants, sportclubs, theaters en grote winkelcentra die moet aantonen of je bent gevaccineerd, genezen of negatief getest is een doorn in het oog van de tegenstanders van velerlei pluimage. De verplichte vaccinatie voor zorgpersoneel zorgt ook voor veel weerstand.

Berlijn

In Duitsland werd zaterdag ook gedemonstreerd. In Berlijn gingen duizenden mensen de straat op voor een “rechtvaardige en solidaire” samenleving. Een breed verband van vakbonden, politieke partijen en verenigingen marcheerde door de Duitse hoofdstad onder de naam ‘Ondeelbaar’. Ze betoogden voor mensenrechten, solidariteit en sociale rechtvaardigheid en tegen klimaatverandering, racisme en andere bedreigingen die de toekomst van de mensen in Duitsland en de rest van de wereld in gevaar brengen zoals de machtsovername door de taliban in Afghanistan. De politie telde 10.000 deelnemers, de organisatie zag er ongeveer drie keer meer.

Zo’n 350 organisaties, waaronder Amnesty International, hadden zich eraan verbonden. Tijdens het evenement sprak klokkenluider Edward Snowden de betogers toe. De voormalige CIA-medewerke, die in ballingschap in Rusland leeft, lekte in 2013 geheime documenten waaruit bleek dat de Amerikaanse inlichtingendienst NSA op grote schaal onlinecommunicatie screende met een speciaal computerprogramma.

De ondeelbaar-alliantie organiseert al jaren grote en thematisch diverse demonstraties voor een open en eerlijke samenleving. Volgens de beweging namen in 2018 ongeveer 240.000 mensen deel aan een betoging in Berlijn. Ook waren er demonstraties voorafgaand aan deelstaatverkiezingen en na de extreemrechtse aanslag op de synagoge in Halle. De betoging van zaterdag vond plaats drie weken voor de Duitse parlementsverkiezingen.

Volledig scherm Betogers voor een ‘ondeelbare’ samenleving in Berlijn. © EPA