Arrestaties rond mars in Belarus voor ‘echte’ president

Veiligheidstroepen in Belarus hebben zondag arrestaties verricht rond een mars voor oppositieleider Svetlana Tichanovskaja. Tienduizenden vinden met haar dat zij de echte president is en gingen in onder meer de hoofdstad Minsk de straat op voor een ‘inauguratie door het volk’.

De opkomst was andermaal enorm, met ditmaal ruim 100.000 betogers, verspreid over het land. Volgens de autoriteiten zijn er rond de 200 demonstranten opgepakt. In de oostelijke stad Gomel zette de politie traangas in om betogers uiteen te drijven, berichtte het Russische persbureau Tass.

De naar eigen zeggen herkozen president Alexandr Loekasjenko liet zich afgelopen week in het geheim beëdigen, terwijl er alom van wordt uitgegaan dat er verkiezingsfraude in het spel was. De naar Litouwen uitgeweken Tichanovskaja won volgens de oppositie de verkiezingen van 9 augustus.

Waterkanonnen

Ook op de vijftigste dag van protesten werden weer aanhoudingen verricht. De waterkanonnen en gewapende voertuigen staan weer klaar. Veel pleinen en winkelcentra waar demonstranten eerder bescherming zochten werden afgesloten. De demonstranten leken niet onder de indruk. ,,Sveta is onze president”, schreeuwde ze in Minsk, en ,,Lang leve Belarus” of ,,Eto nash gorod” (Dit is onze stad).

Zaterdag werden ongeveer 150 mensen gearresteerd tijdens optochten waarin Loekasjenko werd opgeroepen te vertrekken. Diens regime heeft vrijwel alle bondgenoten van Tichanovskaja in de zogeheten Coördinatieraad gevangengezet of gedwongen het land te verlaten.

De raad heeft opgeroepen tot nieuwe verkiezingen. EU-landen hebben gezegd Loekasjenko’s herverkiezing niet te erkennen, maar aangekondigde sancties laten nog op zich wachten. De autocratische heerser heeft steun gezocht bij Rusland.