Arts bouwt één beademingsapparaat voor negen coronapatiënten tegelijk: ‘Werkt perfect’

Een arts uit de Canadese provincie Ontario is erin geslaagd één beademingsapparaat zo slim aan te passen dat het voor negen patiënten tegelijk kan worden gebruikt. De collega's van anesthesist Alain Gauthier, de uitvinder in kwestie, noemen hem op sociale media een ‘genie’. Een tweet over zijn opvallende vondst is inmiddels al meer dan 63.000 keer geliked, onder anderen door Tesla-baas Elon Musk. Hij noemt de aangepaste machine ‘zeer interessant’.

Wereldwijd wordt momenteel driftig gezocht naar extra beademingsapparaten ter ondersteuning van voor hun leven vechtende coronapatiënten op intensive cares. Ook in Nederland dreigt op termijn een tekort aan de medische machines. Alain Gauthier speelde op die ontwikkeling in en knutselde, geïnspireerd door YouTube-video's die hij over het onderwerp vond, een systeem in elkaar waarmee de buis van een apparaat op een veilige manier via koppelstukken kan worden opgesplitst in maximaal negen zuurstofslangen.

Volgens Gauthier werkt zijn systeem echter alleen bij patiënten die vrijwel hetzelfde formaat longen hebben en een overeenkomstige capaciteit, zo vertelde hij aan Canadian Press. Hij stelt dat het omgebouwde beademingsapparaat bij aansluiting op meerdere patiënten iets hoger of anders moet worden afgesteld. Alleen op die manier kunnen de longen van meerdere patiënten worden voorzien van de juiste hoeveelheid zuurstof met een gelijkmatige druk.

De vertakte machine is, zo benadrukt de specialist uit het Perth and Smiths Falls District Hospital in Ontario, nog niet op patiënten aangesloten. Vooralsnog zijn er in het ziekenhuis nog voldoende ‘ventilatoren’ beschikbaar. Maar de arts denkt dat, als de coronacrisis in Canada ernstiger wordt, hij meerdere machines in zijn ziekenhuis of op andere locaties zal moeten ombouwen. ,,Het kan gebeuren dat er uiteindelijk geen andere opties meer zijn en mijn levensreddende systeem overal in Canada en in andere landen zal moeten worden geïntroduceerd. Het werkt in veel gevallen perfect.” Gauthier, die zich realiseert dat één apparaat per patiënt idealer is, promoveerde jaren geleden met een onderzoek naar de mogelijkheden van en de techniek achter beademingsapparatuur.

Het is niet de eerste keer dat een ingenieus vertakte beademer zal worden gebruikt. Alain Gauthier stelt dat een soortgelijke aanpassing ook is de praktijk werd gebracht na een massale schietpartij op 1 oktober 2017 in de Amerikaanse gokstad Las Vegas. De 64-jarige Stephen Paddock schoot die dag tijdens een countryfestival vanuit zijn hotelkamer op concertgangers. Bij het drama, één van de heftigste schietpartijen in de moderne geschiedenis van de Verenigde Staten, vielen 58 doden en 869 gewonden.