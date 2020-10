Arts Trump: president maakt het goed, milde klachten verdwenen

Trump en Melania testten donderdagavond (lokale tijd) positief op het virus. Waarschijnlijk hebben zij het opgelopen door nauw contact met adviseur Hope Hicks, die onder meer met Trump mee was naar het presidentiële debat in Cleveland. Het is niet bekend of Trump toen ook al besmet was.



De stafchef van het Witte Huis zei gisterochtend dat Trump slechts milde symptomen van het coronavirus heeft. Toch werd gisteravond bekend dat de president is opgenomen in het ziekenhuis. Volgens het Witte Huis zou dat uit voorzorg zijn gebeurd, nadat artsen hem dat hadden aangeraden. Trump kan dan meteen de juiste zorg krijgen, mocht dat nodig zijn.



Hij is gisteren op eigen kracht in de presidentiële helikopter gestapt die hem naar het Walter Reed National Military Medical Center in Bethesda, even buiten Washington, bracht. De media die hem op stonden te wachten, sprak hij niet toe. Wel publiceerde hij kort na aankomst in het ziekenhuis een korte videoboodschap waarin hij aangaf dat het goed met hem ging. De president zal de komende dagen vanuit het ziekenhuis werken.