Artsen dringen bij Navalny aan op beëindiging hongerstaking

VIDEO Onderkoel­de vreugde na veroorde­ling agent die George Floyd dooddrukte

21 april De veroordeling van de politieman die George Floyd dooddrukte leidt tot hoopvolle reacties in de VS, maar de vreugde blijft onderkoeld in het land waar politiegeweld nieuwe slachtoffers blijft maken. ,,Dit is de uitzondering, niet de regel.”